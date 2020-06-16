В Москве проведут эксперимент по снижению стоимости проезда в метро
Заммэра Москвы Максим Ликсутов в колонке на едином транспортном портале рассказал, что планируется провести эксперимент по снижению стоимости поездок в городском метрополитене.
Эта инициатива связана с попыткой снизить загруженность метро в час пик и создать условия для социального дистанцирования.
Пилотный вариант, по словам Ликсутова, уже утвержден мэром столицы Сергеем Собяниным. В сентябре этого года власти планируют в экспериментальном порядке снизить стоимость проезда на одной из линий метрополитена во внепиковый период утром.
Если эта мера позволит более равномерно распределить нагрузку в часы пик, то она может быть расширена на ряд наиболее загруженных перегонов, отметил Ликсутов.
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