В Москве проведут эксперимент по снижению стоимости проезда в метро

Заммэра Москвы Максим Ликсутов в колонке на едином транспортном портале рассказал, что планируется провести эксперимент по снижению стоимости поездок в городском метрополитене.

Эта инициатива связана с попыткой снизить загруженность метро в час пик и создать условия для социального дистанцирования.

Пилотный вариант, по словам Ликсутова, уже утвержден мэром столицы Сергеем Собяниным. В сентябре этого года власти планируют в экспериментальном порядке снизить стоимость проезда на одной из линий метрополитена во внепиковый период утром.

Если эта мера позволит более равномерно распределить нагрузку в часы пик, то она может быть расширена на ряд наиболее загруженных перегонов, отметил Ликсутов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кафе и библиотеки открыты: как Москва снимает ограничения

— В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

— В Москве за сутки выявили 1 416 случаев COVID-19