Более 243 млрд рублей направили в регионы РФ для борьбы с коронавирусом

Российские регионы получили от государства для борьбы с коронавирусом в общей сложности свыше 243 млрд рублей. Об этом заявила замглавы Минздрава Наталья Хорова.

Выделенные средства пошли на покупку средств защиты и аппаратов ИВЛ, выплату заработных плат, переоснащение коек, строительство госпиталей и т. д.

«Все это было взято на плечи федерального бюджета и предоставлено субъектам РФ», — отметила Хорова, передает РИА «Новости».

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире выявили более 8,1 млн заразившихся инфекцией.

Общее число выявленных заразившихся коронавирусом на сегодняшний день в России составляет 545 458, вылечились 294 306 человек, умерли — 7 284.

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