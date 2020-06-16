Россия увеличила вложения в госдолг США на $3 млрд

Россия в апреле текущего года почти в два раза увеличила объем вложений в государственный долг США, передает ТАСС со ссылкой на американский Минфин.

Так, Россия увеличила вложения в гособлигации США с $3,85 млрд до $6,85 млрд.

В марте доля краткосрочных бумаг составляла $473 млн, теперь она равна $2,839 млрд.

Доля долгосрочных облигаций в марте равнялась $3,38 млрд. Сейчас на нее приходится $4,014 млрд.

Ранее стало известно, что внешний долг США достиг рекордной отметки в $26 трлн. Крупнейшим держателем американских госбумаг остается Япония с показателем $1,26 трлн.

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