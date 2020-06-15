Путин сравнил поддержку бизнеса при пандемии с мобилизацией промышленности в период ВОВ

Президент России Владимир Путин заявил, что во время организации мер по поддержке бизнеса на фоне пандемии коронавируса власти имели пример масштабной и эффективной промышленной мобилизации в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал в рамках совещания по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

Российский лидер напомнил, как в годы войны производство было запущено «сходу, в поле» после вывоза промышленных предприятий из европейской части страны в течение нескольких недель.

«Поэтому в наших-то условиях мы просто были обязаны это (меры поддержки. — примечание «Газеты.Ru») сделать и работать еще лучше», — подчеркнул Путин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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