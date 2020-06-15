Выплаты на детей от 3 до 16 лет получили почти 20 млн человек

19,8 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет получили единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей, выделенные на помощь российским семьям в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает РИА «Новости».

Об этом он информировал в ходе совещания с президентом по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ о специальных выплатах семьям в рамках помощи населению в период пандемии коронавируса. На детей в возрасте от 3 до 16 лет единоразово выплатят по 10 тыс. рублей.

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