Путин заявил о сглаживании последствий пандемии в экономике

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по мерам поддержки в экономке и соцсфере заявил, что в стране удалось сгладить последствия пандемии коронавируса. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Президент отметил, что в борьбе с коронавирусом и его последствиями удалось действовать на опережение.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился назначать жителям России социальные выплаты и пособии без справок.