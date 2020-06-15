Официальный курс евро вырос на 62 копейки

Официальные курсы доллара и евро к рублю, установленные Центробанком России на 16 июня, увеличились.

Так, курс доллара повысился на 1,2731 руб., до 70,395 руб. При этом курс евро вырос на 62,26 коп. и составил 79,1451 руб.

Стоимость бивалютной корзины подорожала на 98,03 коп. — 74,3325 руб.

На открытии торгов в понедельник, 15 июня, рубль незначительно снизился к доллару и евро.

Узнать подробный курс евро можно на странице «Котировки».

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