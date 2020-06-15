Рубль незначительно снижается к доллару и евро

На открытии торгов в понедельник, 15 июня, рубль незначительно снизился к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10.05 мск, курс доллара вырос на 21 коп. и составил 70,41 руб. В свою очередь, курс евро увеличился на 14 коп, до 79,06 руб.

Августовский фьючерс на нефть Brent снизился на 3,12% — до $37,52 за баррель. Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с 22 мая.

Узнать подробный курс евро можно на странице «Котировки».

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