Определены сферы в России с урезанной из-за коронавируса зарплатой
В апреле-мае из-за эпидемии коронавируса в России были сокращены заработные платы у сотрудников в сферах культуры, спорта и не только. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование состояния малого и среднего бизнеса в стране.
Как выяснилось, сильнее всего зарплаты снизились не только в области культуры и спорта, но и в сфере организации досуга и развлечений (упали на 63%), в сфере образования (стали ниже на 40%) и в сфере предоставления других видов услуг (на 45%).
При этом в мае заработная плата еще сильнее упала во многих отраслях, в том числе и строительной.
Всего в России, по состоянию на 14 июня, выявлено 520 129 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 274 641 человек, число летальных случаев возросло до 6 829.
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