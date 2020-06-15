Определены сферы в России с урезанной из-за коронавируса зарплатой

В апреле-мае из-за эпидемии коронавируса в России были сокращены заработные платы у сотрудников в сферах культуры, спорта и не только. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование состояния малого и среднего бизнеса в стране.

Как выяснилось, сильнее всего зарплаты снизились не только в области культуры и спорта, но и в сфере организации досуга и развлечений (упали на 63%), в сфере образования (стали ниже на 40%) и в сфере предоставления других видов услуг (на 45%).

При этом в мае заработная плата еще сильнее упала во многих отраслях, в том числе и строительной.

Всего в России, по состоянию на 14 июня, выявлено 520 129 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 274 641 человек, число летальных случаев возросло до 6 829.

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