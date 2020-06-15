Глава «Газпром нефти» счел логичным решение о продлении сделки ОПЕК+

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков считает, что решение о продлении сокращения добычи нефти до конца июля является логичным. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, баланс спроса и предложения достигнут еще не был, так как на рынке есть достаточно много избыточных запасов, которые сформированы в течение последних месяцев.

«В условиях того, что мы только-только выходим из карантинов, продление на месяц максимального сокращения добычи, безусловно, является логичным», — заявил Дюков.

6 июня члены ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти до конца июля 2020 года.

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