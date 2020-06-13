В Совфеде оценили распоряжение кабмина по соцвыплатам без справок

Первый зампред комитета Совета федераций по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал распоряжение правительства, согласно которому гражданам теперь не придется собирать справки для получения социальных выплат. Об этом сообщает RT.

По его словам, без данного распоряжения большинству россиян приходилось заниматься сбором различных справок.

«Это хождение по мукам и хорошо, что правительство это поняло. Это хорошее нововведение, дань времени», — отметил парламентарий.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился назначать жителям России социальные выплаты и пособия без волокиты.

Теперь россиянам для получения социальной поддержки не нужно собирать справки. Государственные органы будут получать необходимые сведения по пособиям в ходе межведомственного информационного взаимодействия.

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