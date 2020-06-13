Россиянам будут назначать социальные пособия и выплаты без справок
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился назначать жителям России социальные выплаты и пособии без волокиты, сообщила пресс-служба кабмина.
Теперь россиянам для получения социальной поддержки не нужно собирать справки. Государственные органы будут получать необходимые сведения по пособиям в ходе межведомственного информационного взаимодействия.
Ранее президент России Владимир Путин просил правительство сделать получение социальной помощи простым и доступным. «Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин», — добавили в пресс-службе.
Также в подписанном документе предусмотрено расширение перечня данных, которыми смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат.
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