Россиянам будут назначать социальные пособия и выплаты без справок

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился назначать жителям России социальные выплаты и пособии без волокиты, сообщила пресс-служба кабмина.

Теперь россиянам для получения социальной поддержки не нужно собирать справки. Государственные органы будут получать необходимые сведения по пособиям в ходе межведомственного информационного взаимодействия.

Ранее президент России Владимир Путин просил правительство сделать получение социальной помощи простым и доступным. «Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин», — добавили в пресс-службе.

Также в подписанном документе предусмотрено расширение перечня данных, которыми смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат.

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