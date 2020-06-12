В Белоруссии задержаны топ-менеджеры «Белгазпромбанка»

Топ-менеджеры «Белгазпромбанка» задержаны в Белоруссии, в том числе заместители руководителя банка, заявил председатель Комитета госконтроля страны Иван Тертель. Об этом сообщает «БелТА».

Комитет располагает доказательствами причастности бывшего главы банка Виктора Бабарико к противоправной деятельности, отметил Тертель. Кроме того, по его словам, в ходе следственных мероприятий было изъято более $4 млн, а также ценные бумаги на сумму более $500 тысяч.

Ранее в головном здании «Белгазпромбанка», который возглавлял на протяжении 20 лет баллотирующийся сейчас в президенты Виктор Бабарико, прошли обыски и было возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Бабарико в деле «процессуального статуса не имеет».

Позже белорусские СМИ со ссылкой на комитет госконтроля уточнили, что возбуждены сразу два уголовных дела, фигурантами которых являются «бывшие и нынешние работники крупных компаний».

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