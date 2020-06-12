ВОЗ поблагодарила Россию за выделение $9 млн на защиту матерей и новорожденных

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил России благодарность за выделенные $9 млн. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Гебрейесус уточнил, что средства пойдут на меры по предотвращению смертности матерей и новорожденных.

«Огромное спасибо правительству России и министру иностранных дел Сергею Лаврову за добровольный взнос», — написал гендиректор ВОЗ.