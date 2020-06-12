Правительство одобрило проект распоряжения о выплатах медикам, борющимся с COVID-19

Правительство России одобрило проект распоряжения по финансовой поддержке медицинских работников, борющихся с коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

Отмечается, что данный проект позволит профинансировать медработников и лиц из групп риска.

«Одобрен проект распоряжения «О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ... медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19», — говорится в сообщении.

По состоянию на 11 июня в России выявлено 502 436 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6532 летальных исхода, выздоровело 261 150 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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