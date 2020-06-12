Власти задумались о снятии ограничений на перенос убытков для 2020 года

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов не исключил снятия ограничений на уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль на убытки предыдущих периодов для 2020 года, цитирует «Интерфакс».

Он рассказал, что слышал такое предложение от бизнеса и поручил Минфину оценить доходы, которые выпадут из-за этой операции.

«Чтобы мы понимали, в какой объем мы идем», — добавил Белоусов.

В мае кабмин выделил из резервного фонда более 81,1 млрд руб. для предприятий малого и среднего бизнеса, которые пострадали от коронавируса. Претендовать на поддержку могут те предприятия, в которых в настоящее время работает не менее 90% сотрудников от их количества в марте нынешнего года. Прогнозируется, что субсидии получат более 970 тыс. организаций.

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