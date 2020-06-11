WTI опустилась в стоимости ниже $36 за баррель
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Стоимость североморской нефтяной смеси марки WTI продолжает снижаться. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, цена июльские фьючерсы WTI, по расчетам на 19.30 по мск, составила $35,67 за баррель, снизившись на 9,92%. Минутами ранее показатель стоимости опускался ниже 10%.
Кроме того, стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent показала снижение на 8,65% до $38,12 за баррель.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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