Власти могут частично компенсировать энергокомпаниям траты из-за коронавируса

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Власти могут частично компенсировать энергокомпаниям затраты на борьбу с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на замминистра энергетики Юрия Маневича.

Маневич подчеркнул, что расходы на средства индивидуальной защиты для персонала и проведение санитарных мероприятий оплачивались компаниями.

«Сейчас идет активная дискуссия о возможности частичной компенсации этих расходов в будущих периодах регулирования», — сказал Маневич.

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