В ФРС заявили о возможном прохождении дна кризиса в США

Глава Федеральной резервной службы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что дно кризиса в стране возможно пройдено. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что для более точных выводов «нужно больше цифр».

«Возможно ли, что мы прошли дно? Возможно. Возможно ли, что мы оттолкнулись от дна по безработице? Если смотреть на показатели мая - возможно», — отметил Пауэлл.

Глава ФРС подчеркнул, что власти, в том числе и конгресс США, продолжат стимулировать бизнес для выхода из кризиса.

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