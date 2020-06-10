ФАС потребовала от Tele2 не повышать тарифы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от компании Tele2 отменить повышение тарифов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

По данным ФАС, 12 мая компания повысила стоимость своих услуг на 10% и не уведомила об этом ведомство. Хотя, как отмечают в службе, операторы обязаны сообщать об изменении тарифов и предоставлять обоснования.

ФАС направила Tele2 предупреждение и потребовала вернуть тарифы к уровню до 12 мая. Как заявили в ведомстве, увеличение стоимости на фоне пандемии COVID-19 ущемляет интересы потребителей в части навязывания условий договора, невыгодных для него.

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