ФРС ухудшила прогноз по безработице в США на 2020 и 2021 годы
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Федеральная резервная служба (ФРС) ухудшила прогноз по безработице США на 2020 и 2021 годы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, служба повысила этот показатель до 9,3% в 2020 году с 3,5%, а в 2021 году — до 6,5%.
Кроме того, прогноз по инфляции также был ухудшен с 1,9% до 0,8%.
В свою очередь прогноз по динамике ВВП был изменен ФРС. Служба прогнозирует падение на 6,5%. Декабрьский прогноз предполагал рост на 2%. В 2021 году динамика ВВП улучшена на 5% по сравнению с прошлым прогнозом в 1,9%.
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