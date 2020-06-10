ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 0 - 0,25% годовых
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Федеральная резервная система США приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на уровне 0 - 0,25% годовых. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз регулятора.
По данным агентства, данное решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
До текущей отметки регулятор понизил ставку в марте 2020 года в связи с тяжелыми экономическими последствиями пандемии коронавируса.
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