ЦБ назвал самые популярные схемы обмана москвичей в период пандемии

Банк России рассказал о наиболее популярных в Москве схемах мошенничества в период пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».

Активизация финансовых мошенников происходит на фоне продолжительной изоляции, временного снижения доходов, постоянно меняющейся новостной повестки.

ЦБ зафиксировал всплеск предложений от компаний, которые предлагают выкупить долг «по оптовой цене», либо договориться с кредиторами и коллекторами через некие «связи», а также получить «кредитные каникулы». После получения платы за свои услуги мошенники, как правило, бесследно исчезают.

Кроме того, в Москве активизировались нелегальные кредиторы, которые предлагают деньги без «справок и поручительства». Взяв кредит у нелегалов, заемщик может столкнуться с завышенными процентами, подлогом документов и агрессивными противозаконными методами взысканий.

Помимо этого, снова оживились финансовые пирамиды. Мошенники предлагают вложить деньги в портфель акций, который якобы специально составлен для успешной торговли на фоне пандемии.

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