Минстрой может отказаться от ежегодного увеличения тарифов ЖКХ

Минстрой рассматривает предложение не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

«Есть на сегодняшний день инициатива, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование жилищно-коммунальным хозяйством. Соответственно, не увеличивать платежи населения», — сказал министр.

С 2013 года выплаты ЖКХ ежегодно индексируются 1 июля, чтобы сдержать инфляцию. В 2019 году индексация была двухэтажной из-за повышения ставки НДС. 1 января тарифы выросли на 1,7%, с 1 июля — на 2,4%.

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