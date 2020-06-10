Медицинские маски подешевели в четыре раза

В России средняя цена масок снизилась в четыре раза — до 13 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

«Сбили среднюю розничную цену с 55 [рублей] в марте до 13 рублей за штуку на вчерашний день, по данным ФНС. И она [цена] продолжит снижаться», — сказал Мантуров.

Он отметил, что количество производимых масок выросло в пять раз — до девяти миллионов масок в сутки.

В России выявлено 485 тысяч заражений коронавирусом, скончались 6141 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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