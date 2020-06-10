Официальный курс евро вырос до 77,92 рубля

Официальный курс евро в четверг, 11 июня, вырос на 57,48 копейки и составил 77,9229 рубля. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России.

Официальный курс доллара сократился на 5,62 копейки, достигнув 68,6183 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам на 11 июня, повысилась по сравнению с показателем на 10 июня на 22,78 копейки, составив 72,8054 рубля.

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