Официальный курс евро вырос до 77,92 рубля
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Официальный курс евро в четверг, 11 июня, вырос на 57,48 копейки и составил 77,9229 рубля. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России.
Официальный курс доллара сократился на 5,62 копейки, достигнув 68,6183 рубля.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам на 11 июня, повысилась по сравнению с показателем на 10 июня на 22,78 копейки, составив 72,8054 рубля.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Курс рубля снижается к евро в начале торгов