ОЭСР: ВВП России может упасть на 10%
Организация экономического сотрудничества и развития представила два экономических прогноза на фоне неопредленности с коронавирусом, пишет «Интерфакс».
При первом сценарии, вирус останется под контролем, и ВВП России в 2020 году снизится на 8%, а после восстановится на 6% в 2021 году.
При втором развитии событий, начнется вторая волна заражений, из-за чего российская экономика упадет на 10%, а в следующем году восстановится до 4,9%.
В России выявлено 485 тысяч заражений коронавирусом, скончались 6141 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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