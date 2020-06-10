МЭА спрогнозировало рекордное падение мирового спроса на газ

В текущем году мировой спрос на газ ждет рекордное падение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обзор Международного энергетического агентства (МЭА).

Не исключено, что в 2020 году он снизится на 4%, или на 150 млрд куб. м. Такой показатель является рекордом с момента формирования рынка природного газа во второй половине XX века.

Эксперты полагают, что восстанавливаться спрос начнет в 2021 году. До 2023 года он будет повышаться в среднем на 1,5% в год. Этому поспособствуют низкие цены и возобновление экономической активности.

При этом вызванный пандемией коронавируса кризис может привести к тому, что в 2025 году будет потерян объем годового спроса на газ в объеме 75 млрд куб. м.

Предполагается, что в период с 2020 по 2025 год до 40% дополнительного спроса возьмет на себя промышленность — потребление ею газа будет расти в среднем на 2,5% в год.

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