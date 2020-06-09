Мишустин одобрил стратегию развития обрабатывающей промышленности

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил стратегию развития обрабатывающей промышленности в стране до 2024 года и на период до 2035 года. Об этом сообщает сайт правительства.

Отмечается, что данная стратегия предполагает ускорение технологического развития России, внедрение цифровых технологий в производство, рост конкурентоспособности экспортной продукции.

Как заявили в кабмине, в ней также «детально рассматриваются приоритетные направления развития отраслей обрабатывающей промышленности», среди которых есть авиационная, судостроительная, медицинская, электронная, автомобильная. Кроме того, в стратегии говорится об «отраслях транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, химического и нефтехимического комплексов».

Сообщается, что по итогам реализации стратегии индекс производства обрабатывающей промышленности должен вырасти на 116% к 2024 году, а к 2035 году — на 192% »(по сравнению с базовым 2019 годом)».