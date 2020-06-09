Экономика США вошла в рецессию
Многолетний непрерывный рост американской экономики прекратился, сообщает CNBC со ссылкой на Национальное бюро экономических исследований.
Экономика США, как считают в бюро, вошла в рецессию. Это произошло из-за кризиса, вызванного пандемией и коронавируса и ограничительными мерами, введенными для борьбы с ней.
«Беспрецедентные масштабы сокращения занятости и производства оправдывают обозначение этого эпизода как рецессии, даже если он окажется более кратким, чем более ранние сокращения», — заявили аналитики бюро.
Специалисты из корпорации Goldman Sachs считают, что рецессия будет непродолжительной, большинство трудностей будут преодолены во втором квартале текущего года.
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