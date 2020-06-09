Минпромторг предложил запретить госзакупки масок за рубежом до 2022 года

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило законопроект, запрещающий государственным и муниципальным органам закупать медицинские маски за границей до конца 2021 года. Сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

«Объем производства медицинских масок на территории Российской Федерации за период пандемии увеличился в 10 раз и полностью покрывает внутреннюю потребность», — говорится в пояснительной записке к инициативе.

В ведомстве считают, что среднесуточная потребность России в медицинских масках на сегодняшний день составляет около 6 млн штук в сутки. По планам министерства, к началу июля в стране объем производства этих изделий должен возрасти до 9,5 млн штук в сутки.

Кроме того, Минпромторг считает, что определенные «обстоятельства могут привести к потере рынка сбыта для отечественных производителей», а следовательно и к снижению производственных мощностей.

По данным ведомства, госзакупки медицинских масок за первое полугодие в России составили около 160 млн штук.

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