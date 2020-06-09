Официальный курс евро снизился на 78 копеек
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Официальные курсы доллара и евро, установленные Центробанком, снизились после роста на открытии торгов, следует из данных Банка России.
Курс доллара понизился на 31,96 коп., до 68,3123 руб. Курс евро упал на 77,97 коп. и составил 77,1861 руб.
Стоимость бивалютной корзины также подешевела на 52,67 коп. — 72,3055 руб.
Узнать подробный курс евро можно на странице «Котировки».
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