Официальный курс евро снизился на 78 копеек

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Официальные курсы доллара и евро, установленные Центробанком, снизились после роста на открытии торгов, следует из данных Банка России.

Курс доллара понизился на 31,96 коп., до 68,3123 руб. Курс евро упал на 77,97 коп. и составил 77,1861 руб.

Стоимость бивалютной корзины также подешевела на 52,67 коп. — 72,3055 руб.

Узнать подробный курс евро можно на странице «Котировки».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Рубль снижается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Экономисты спрогнозировали изменение курса рубля

Экономисты предсказали доллар по 90 рублей в случае второй волны COVID-19