Тинькофф запустил первый в РФ банковский сервис микроинвестирования

Тинькофф запустил первый в России банковский сервис микроинвестирования — Инвесткопилку, которая позволит копить и инвестировать одновременно. При этом клиенту не надо устанавливать никаких лишних приложений и разбираться в инвестировании, уточнили в пресс-службе банка.

«Все можно автоматически настроить в мобильном приложении Тинькофф в пару кликов. После этого можно покупать кофе по утрам или продукты на ужин в супермаркете — и зарабатывать на этих покупках инвестиционный доход», ー рассказывает генеральный директор управляющей компании Тинькофф Капитал Руслан Мучипов.

Мучипов описал один из четырех способов, которые предлагает Тинькофф ー округление повседневных трат. Это устроено таким образом, что любая покупка по дебетовой карте Тинькофф округляется до 10, 50 или 100 рублей ー на выбор клиента ー и сумма округления переводится на отдельный брокерский счет и на нее покупаются биржевые фонды от Тинькофф. Например, клиент заказал доставку пиццы за 528 рублей и ранее установил шаг округления в 50 рублей. Таким образом, 22 рубля списывается с карты и переводится в Инвесткопилку.

За год с помощью Инвесткопилки можно накопить десятки тысяч рублей, говорят в банке. Чтобы накопить быстрее, можно добавить к округлению оставшиеся три опции ー кэшбэк, процент на остаток или настроить свою регулярную сумму.

Всего можно открыть одновременно три Инвесткопилки в рублях, долларах или евро. В зависимости от выбранной валюты на деньги из Инвесткопилки будут покупаться соответствующие паи биржевых фондов от Тинькофф Капитала. Эти фонды состоят из акций, корпоративных и государственных облигаций в разных валютах и золота ー по 25% каждого актива. Фонды собраны по стратегии «Вечного портфеля» и позволяют зарабатывать и сохранять деньги как в период экономических кризисов, так и в стабильное время. «Историческая среднегодовая доходность стратегии фондов составляет 14% для рублей, 7% для долларов США и 6% для евро», ー говорится в пресс-релизе.

Обслуживание Инвесткопилки бесплатное. Покупка фондов тоже. Единственное ー Тинькофф спишет 1 рубль за закрытие счета и удержит государственный налог в 13% с инвестиционного дохода в конце календарного года или при выводе средств.

Отслеживать статус и размер Инвесткопилки можно на главной странице в супер-аппе Тинькофф. Отдельно открывать брокерский счет или скачивать приложение Тинькофф Инвестиции не надо. Но если все-таки скачать, то можно следить за ежедневной динамикой самих фондов, советует в банке. По мнению Тинькофф, Инвесткопилка поможет большему количеству людей привить привычку копить и станет легким стартом для того, чтобы начать инвестировать и понять выгоду от такого финансового поведения.

«Наши опросы показали, что люди, которые хотят инвестировать, но никак не могут решиться, обычно испытывают два рода трудностей: не понятно, где взять деньги на инвестиции и с чего начать. Нужно разбираться в вопросе, искать специальные сервисы для инвестирования и так далее. Поэтому мы придумали максимально простой инструмент, который поможет решить обе проблемы, ー объясняет задачу Руслан Мучипов.

В Тинькофф уверены, что Инвесткопилка будет популярна, ссылаясь на зарубежный опыт, где аналогичным сервисом у компаний Stash и Acorns пользуются 5 млн человек. По прогнозам банка, количество пользователей Инвесткопилки к концу 2020 года составит более 300 тысяч человек, а в 2021 году планируется перешагнуть порог в 1 миллион активных Инвесткопилок. Сейчас в экосистеме Тинькофф 11 млн клиентов.