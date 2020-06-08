МЭР дал прогноз по инфляции в июне 2020 года

Министерство экономического развития России опубликовало доклад с прогнозами по инфляции в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Документ получил название «Картина инфляции. Июнь 2020 года».

Так в ведомстве ожидают инфляцию в июне на уровне 0,1-0,2% в месячном выражении. В годовом выражении этот показатель составляет 3-3,2%.

В докладе уточнили, что данная статистика имеет место быть при сохранении благоприятной ситуации на рынке плодоовощной продукции, а также стабильной курсовой динамики.

В МЭР добавили, что потребительский спрос и ценовая политика организаций в сфере торговли будут определять июньский рост цен.

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