Официальный курс евро снизился до 77,19 рубля

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Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на вторник, 9 июня, снизился на 77,97 коп., до 77,1861 рубля, следует из данных Банка России.

Курс доллара снизился на 31,96 коп., до 68,3123 рубля.

В начале торгов рубль уверенно рос к доллару и евро.