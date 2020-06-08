Московские предприниматели получили более 3 млрд руб. льготных кредитов

С начала мая столичные предприниматели получили более 3 млрд руб. по городской программе льготного кредитования, заявила в понедельник вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

Так, по новым кредитам город субсидирует до 8% годовых. Ставка же по действующим займам за счет субсидий снижена на 6%.

«Чтобы предприниматели могли взять или рефинансировать кредит на льготных условиях, правительством Москвы заключены соглашения с 11 крупнейшими банками, — цитирует Сергунину mos.ru. — В ближайшее время компании и ИП получат еще 12,5 млрд, заявки по ним одобрены».

Программа будет действовать до конца текущего года. Пока предприниматели подали документы на 180 млрд руб. Единственное условие — регистрация бизнеса на территории столицы.