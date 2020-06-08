«Ъ»: зарплаты топ-менеджерам госкомпаний в России могут сократить

В правительстве РФ обсуждают идею ввести потолок вознаграждений топ-менеджерам госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур на уровне трех минимальных заработков премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, знакомые с ходом обсуждения в Белом доме.

Таким образом, сумма зарплат, а также иные бонусы и выплаты должны будут ограничиться 30 млн рублей в год, сообщает издание. Однако возможны и исключения, но их можно будет устанавливать лишь по решению президента России Владимира Путина.

Как отмечают источники, кабмин планирует привязать зарплату таких топ-менеджеров к короткому перечню показателей эффективности (KPI). При этом для руководителей коммерческих компаний, где Россия не является единственным акционером, вознаграждения будут составляться из «динамики выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании». В свою очередь, для некоммерческих компаний утвердят отраслевые KPI.

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