Источник: ряд авиакомпаний России возобновит международные полеты с 15 июля
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Российские авиакомпании рассматривают возможность возобновления международного пассажирского авиасообщения с 15 июля.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По его данным, речь идет о нескольких крупных перевозчиках.
Возобновление полетов в обозначенную дату будет при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших коронавирусом, а также при соблюдении на борту строгих санитарных правил.
Первыми могут возобновиться полеты в страны ЕврАзЭС и СНГ, добавил источник.
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