Источник: ряд авиакомпаний России возобновит международные полеты с 15 июля

Российские авиакомпании рассматривают возможность возобновления международного пассажирского авиасообщения с 15 июля.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его данным, речь идет о нескольких крупных перевозчиках.

Возобновление полетов в обозначенную дату будет при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших коронавирусом, а также при соблюдении на борту строгих санитарных правил.

Первыми могут возобновиться полеты в страны ЕврАзЭС и СНГ, добавил источник.

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