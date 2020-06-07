Глава ТПП предсказал снижение качества продукции фермеров в России

Кризис из-за пандемии новой коронавирусной инфекции может привести к снижению качества сельскохозяйственной продукции, производимой российскими фермерами. Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин, сообщает ТАСС.

До половины средних и малых предприятий, занятых в продовольственной отрасти, «могут не пережить пандемию», отметил Катырин со ссылкой на оценки экспертов и участников отрасти.

В сложившихся условиях фермерам приходится сокращать затраты, чтобы выдержать конкуренцию с крупными производителями, подчеркнул глава ТПП. Он добавил, что это может негативно сказаться на качестве производимой продукции.

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