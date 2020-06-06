Члены ОПЕК согласились продлить сокращение добычи нефти еще на месяц

Министры ОПЕК на очередной встрече согласовали продление действия текущих договоренностей по сокращению добычи нефти еще на один месяц, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Согласно ранее установленным договоренностям, шесть членов организации обязались совокупно сократить добычу углеводородов на 6 млн баррелей в сутки.

В ближайшее время к заседанию присоединятся участники сделки ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия и Россия.

Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

Ранее цены на нефть марки Brent поднялась выше $41 впервые с начала марта 2020 года.

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