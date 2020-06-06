Началось заседание ОПЕК по дальнейшей судьбе сделки ОПЕК+

В формате видеоконференции началось заседание стран-участниц ОПЕК относительного будущего сделки ОПЕК+. Трансляция ведется на сайте организации.

По данным РИА «Новости», в субботу, 6 июня, министры энергетики стран ОПЕК и ОПЕК+ обсудят первые итоги сделки, ее соблюдение участницами и дальнейшую судьбу соглашения по сокращению добычи нефти.

Новое соглашение начало действовать в мае, оно было принято на фоне сложившегося кризиса из-за пандемии коронавируса, падения цен на нефть и снижения спроса с более чем 100 млн баррелей в сутки до 70-80 млн баррелей в сутки.

Согласно сделке, страны-участницы ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. Стартовой точкой отмечен октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии с другими государствами идет уменьшение на 23%, 18% и 14% соответственно.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ирак поставил под угрозу сделку ОПЕК+

— Промежуточный итог: чего ждать от встречи ОПЕК+

— Согласована дата министерской встречи ОПЕК+