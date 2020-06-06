США продлили нефтяное эмбарго в отношении Ирана

Американский президент Дональлд Трамп принял решение о продлении нефтяного эмбарго в отношении Ирана. Об этом сообщает Free News.

Он заявил, что США получают «достаточное количество нефти и нефтепродуктов» из других стран, помимо Ирана, что является основанием для продления эмбарго

Соответствующее заявление американский лидер сделал в направленном госсекретарю США Майку Помпео, а также министерствам энергетики и финансов определении.

Эмбарго на поставки нефти из Ирана было впервые введено в 2012 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Помпео заявил о плане США по препятствованию покупке оружия у РФ и КНР Ираном

— Задушить Иран: США восстановили все санкции