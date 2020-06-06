США продлили нефтяное эмбарго в отношении Ирана
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Американский президент Дональлд Трамп принял решение о продлении нефтяного эмбарго в отношении Ирана. Об этом сообщает Free News.
Он заявил, что США получают «достаточное количество нефти и нефтепродуктов» из других стран, помимо Ирана, что является основанием для продления эмбарго
Соответствующее заявление американский лидер сделал в направленном госсекретарю США Майку Помпео, а также министерствам энергетики и финансов определении.
Эмбарго на поставки нефти из Ирана было впервые введено в 2012 году.
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