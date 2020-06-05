«Норникель» ликвидирует последствия ЧП в Норильске за свой счет

«Норникель» берет на себя проведение всех мероприятий по устранению последствий разлива топлива в Норильске. Об этом сообщил глава компании Владимир Потанин в ходе онлайн-совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, трансляцию которого вел канал «Россия-24».

Потанин заверил, что все расходы на ликвидацию ЧП будут покрыты средствами «Норильского никеля». По итогам всех очистительных мероприятий экологическая система района вернется в нормальное состояние.

Он также рассказал, что после разлива нефтепродуктов «Норникель» проводит проверку на собственных опасных промышленных объектах.

Глава государства отметил, что оплата всех расходов за счет компании является правильным решением.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что место разлива нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске локализовано.

29 мая на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка 100 тыс. кв. м.