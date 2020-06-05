Суд отправил под домашний арест гендиректора РВК Повалко

Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест генерального директора «Российской венчурной компании» Александра Повалко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«В отношении Повалко избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сказали в суде.

Отмечается, что Повалко будет находиться под домашним арестом до 21 июля. Ему нельзя использовать средства связи и интернета, а также выходить из дома без необходимости.

По словам адвоката, обвиняемый отрицает все подозрения.

Ранее стало известно, что следствие проверяет деятельность фонда RVC I LP.

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