Суд отправил под домашний арест гендиректора РВК Повалко
Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест генерального директора «Российской венчурной компании» Александра Повалко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
«В отношении Повалко избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сказали в суде.
Отмечается, что Повалко будет находиться под домашним арестом до 21 июля. Ему нельзя использовать средства связи и интернета, а также выходить из дома без необходимости.
По словам адвоката, обвиняемый отрицает все подозрения.
Ранее стало известно, что следствие проверяет деятельность фонда RVC I LP.
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