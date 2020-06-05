«Роснефть» потратила на природоохранную деятельность 80 млрд руб. за 2 года

За последние два года «зеленые инвестиции» НК «Роснефть» составили 80 млрд рублей.

Высокие экологические стандарты деятельности и развитие природоохранных технологий компания ранее обозначила как один из ключевых элементов Стратегии «Роснефть 2022».

Средства были направлены на реализацию ключевых проектов связанных с рациональным использованием попутного нефтяного газа (ПНГ), повышением надежности трубопроводов, эффективным управлением водными ресурсами и отходами, рекультивацией земель, сохранением биоразнообразия.

Компания в 2018 году утвердила публичную позицию – «Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития», подтвердив свою приверженность высоким социальным и экологическим стандартам.

Ключевым направлением деятельности «Роснефти» в области минимизации воздействия на окружающую среду является повышение рационального использования ПНГ и снижение выбросов парниковых газов. В частности, компания превысила 90% уровень утилизации ПНГ на зрелых активах. Объем инвестиций в объекты рационального использования ПНГ за пять лет превысил 125 млрд руб.

Для повышения надежности транспортировки нефти и нефтепродуктов «Роснефть» завершила реализацию 4-х летней Программы повышения надежности трубопроводов. В результате интенсивность отказов трубопроводов снизилась на 30% по сравнению с 2013 годом. Работа по данному направлению продолжается в рамках аналогичной программы, рассчитанной на 2020-2025 годы.

Успешность природоохранной деятельности компании отмечают и независимые организации и ESG - рейтинги. В 2020 году «Роснефть» заняла лидирующую позицию среди российских компаний в международном рейтинге CDP в категории «климат» с уровнем «B». Также в 2019 году «Роснефть» впервые участвовала в рейтинге CDP в категории «вода» и получила высокую оценку на уровне «В-».

C 2012 года «Роснефть» провела более 20 комплексных научно-исследовательских экспедиций по изучению состояния морских арктических экосистем. В этом году усилия НК будут сосредоточены на разработке комплексной программы исследований по изучению и мониторингу ключевых видов-индикаторов устойчивого состояния морских арктических экосистем (белый медведь, морж, белая чайка) и экосистем северных территорий Сибири (дикий северный олень).

«Роснефть» уделяет большое внимание лесовосстановительным мероприятиям. В 2019 году специалисты дочерних предприятий «Роснефти» высадили около 1 миллиона деревьев, в том числе, в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна-2019» было высажено около 5000 деревьев.

Кроме того, на предприятиях «Роснефти» активно внедряются принципы «Зеленого офиса», направленные на сокращение потребления ресурсов, экономию тепло- и электроэнергии, улучшение качества условий работы и состояния окружающей среды.