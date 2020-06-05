Германия пригрозила штрафовать США в ответ на санкции против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст заявила, что Германия может ввести штрафные пошлины на американский газ, если Вашингтон введет новые санкции против «Северного потока — 2», передает РИА «Новости».

По словам политика, попытки США помешать строительству газопровода являются посягательством на суверенитет Германии и ЕС. Эрнст отметила, что подобные действия нельзя понимать как дружеские.

Ранее стало известно, что законопроект о новых санкциях против «Северного потока — 2» поступил в Сенат США.

Как сообщал Bloomberg, новые санкции будут применимы к страховым компаниям, которые предоставляют услуги танкерам, работающем на «Северном потоке — 2».

Помимо этого, проект предполагает ограничения для портов, которые принимают корабли-строители, а также для компаний, которые помогают в модернизации судов или установке сварочного оборудования на них.