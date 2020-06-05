Официальный курс евро вырос до 77,97 рубля

Официальные курсы доллара и евро повысились на выходные и понедельник, 6-8 июня. Об этом свидетельствуют данные Центрального Банка России.

Курс доллара, установленный ЦБ на выходные и понедельник, снизился на 38,32 коп. и достиг 68,6319 руб.

Официальный курс евро поднялся на 64,13 коп. и составил 77,9658 руб.

Стоимость бивалютной корзины повысилась на 7,79 коп. — 72,8322 руб.

Узнать подробный курс евро можно на странице «Котировки».

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