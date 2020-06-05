На соцвыплаты безработным в регионах РФ и Байконуре выделено 56,2 млрд рублей
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Правительство России одобрило выделение Роструду 56,2 миллиарда рублей на социальные выплаты безработным в субъектах РФ и городе Байконур. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
«Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данная мера позволит обеспечить 100-процентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным безработными.
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