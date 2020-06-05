Названы сферы с наиболее высокими зарплатами в России

Аналитики сервиса «Работа.ру» изучили свыше 150 тыс. вакансий за май этого года и назвали отрасли, которые предлагают самые высокие зарплаты. Об этом сообщает RT.

Так, наиболее высокие зарплаты наблюдаются в сфере логистики и работы на складе. В месяц работники этой области получают до 155 тыс. рублей. Отмечается, что зачастую в сферу требуются водители с личными автомобилями и водители-экспедиторы.

Подобные зарплаты получают и сотрудники в сфере судоходства, работники на некоторых должностях здесь порой имеют месячный оклад до 240 тыс. рублей.

На третьем месте оказались специалисты в области работы с недвижимостью. Средний максимальный заработок в этой отрасли составляет 141 тыс. рублей.

Кроме того, высокие зарплаты отмечены в сфере стартапов. Специалисты здесь могут получать около 140 тыс. рублей в месяц.

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