Правительство обеспечит волонтеров средствами защиты от COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила закупки средств индивидуальной защиты от коронавируса для бесплатного обеспечения ими волонтеров. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Средствами защиты также будут обеспечены социально ориентированные некоммерческие организации, борющиеся с COVID-19.

Отмечается, что средства будут выделены за закупку, хранение и доставку респираторов, защитных костюмов, одноразовых перчаток, дезинфицирующих средств, защитных очков и лицевых экранов.

«Средства защиты будут распределяться на основании заявок Ассоциации волонтерских центров. Этим займется единый оператор, назначенный правительством», — говорится в сообщении.

По состоянию на 4 июня в России выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 384 летальных исхода, выздоровело 204 623 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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